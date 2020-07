Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care zbura de la Cracovia la Dublin a fost fortat sa aterizeze de urgența pe Aeroportul Stansted de langa Londra, dupa ce in toaleta a fost gasit un bilet care pretindea ca exista explozibili la bord, relateaza BBC News, citat de Mediafax si digi24.ro.

- Un avion Ryanair care zbura de la Cracovia la Dublin a fost fortat sa aterizeze de urgența pe Aeroportul Stansted de langa Londra dupa ce in toaleta a fost gasit un bilet care pretindea ca exista explozibili la bord, relateaza BBC News, citat de Mediafax.

- Un avion al companiei aeriene Ryanair, cu peste 160 de pasageri si membri ai echipajului la bord, a aterizat de urgenta vineri pe aeroportul din Salonic, in nordul Greciei, in urma unei alerte de incendiu, au anuntat autoritatile, informeaza AFP potrivit Agerpres. Zborul, cu plecare din Berlin in…