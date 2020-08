Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana din judetul Arad a ajuns la 17, toate in gospodarii, virusul fiind adus de porci mistreti care au migrat din paduri catre zonele cultivate. Directorul adjunct al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Rosu, a declarat,…

- Companiile din domeniile afectate de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 vor putea solicita sprijin financiar guvernamental prin intermediul unei aplicatii online care ar putea fi functionala pana la inceputul lunii septembrie, a declarat, sambata, la Arad, premierul Ludovic Orban, scrie…

- Doua focare de Pesta Porcina Africana confirmate in zonele Calan și Calanu Mic au fost izolate de autoritațile sanitar – veterinare din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, sprijinite de echipe specializate asigurate de prefectul județului Hunedoara, Vasilica…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a dispus masuri mai stricte pentru prevenirea raspandirii infectiilor Covid-19, inclusiv purtarea mastilor in spatiile libere aglomerate, in comuna suceveana Straja. Decizia vine dupa ce rata de infectare in localitate a depasit cifra de trei persoane la mia…

- Autoritațile ar putea lua masuri restrictive in acele zone unde vor fi creșteri mari ale cazurilor de infectare cu coronavirus, a confirmat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. . Restricțiile se vor impune in baza unor analize ale specialiștilor și autoritaților, a specificat…

- Forțele de ordine din Bistrița-Nasaud au continuat acțiunile de control pentru limitarea raspandirii infectarii cu noul coronavirus. Astfel, in ultimele 24 de ore, la nivel județean au fost aplicate noi sancțiuni, valoarea acestora fiind de circa 30.000 de lei. La activitatile desfasurate in ultimele…

- Forțele de ordine din Bistrița-Nasaud au continuat acțiunile pentru prevenirea raspandirii CoVid-19 in județ, in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare de aproximativ 7.000 lei. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare in zonele…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 252 de focare active, dintre care patru in exploatatii comerciale, in timp ce in 12 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…