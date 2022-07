Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui tren care s-a oprit brusc in Zamora, Spania, s-au panicat dupa ce au vazut pe fereastra ca sunt inconjurați de flacari. Incendiile de vegetație din zona prin care treceau se extinsesera pana la șinele de tren.

- Pompierii spanioli s-au luptat luni, 4 iulie, cu un incendiu de vegetație in Valencia, care a distrus mai mult de 2.471 de hectare de teren. Luni (3 iulie), incendiul fusese stabilizat de catre echipele de pompieri, dar o schimbare a condițiilor meteorologice a facut ca acesta sa se reaprinda, vantul…

- Rusia nu este ”intimidata” de anuntul presedintelui SUA, Joe Biden, privind o consolidare viitoare a prezentei militare americane in Europa pe fondul amenințarilor rusești, a transms miercuri ministrul rus adjunct al afacerilor externe, Serghei Riabkov, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Cei care propun…

- FOTO-VIDEO INCENDIU la o pensiune din Talmaciu, langa Sibiu. 30 de persoane s-au autoevacuat, proprietara a suferit atac de panica O pensiune a fost distrusa de flacari, in noaptea de vineri spre sambata, la Talmaciu, langa Sibiu. 30 de persoane s-au autoevacuat. Proprietara a suferit un atac de panica.…

- Peste 3.000 de persoane au fost evacuate vineri din parcul de distractii Puy du Fou situat in centrul Spaniei din cauza unui incendiu violent izbucnit in apropiere, informeaza AFP. "Avand in vedere incendiul care a izbucnit pe un teren adiacent Puy du Fou, conducerea parcului a decis sa evacueze locul…

- Un incendiu care a izbucnit in muntii din sudul Spaniei, in Andaluzia, a fortat evacuarea centrului orasului Benahavis, unde locuiesc 7.000 de persoane, iar trei pompieri au fost raniti, au anuntat autoritatile locale, relateaza Reuters.

- IT Genetics, companie cu capital integral romanesc și unul dintre cei mai mari furnizori de solutii hardware si software pe piata DC/POS (colectare de date si puncte de vanzare), iși consolideaza poziția pe piața externa, prin deschiderea celei de a treia reprezentanțe internaționale, de aceasta data…