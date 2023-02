Stiri pe aceeasi tema

- Ședința plenara de la Strasbourg a Parlamentului European a fost intrerupta miercuri, 15 februarie, de un protest. S-a declanșat o alerta de securitate, iar eurodeputații au fost evacuați, scriu Digi24 și Adevarul . Mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, in timp ce președinta…

- BREAKING: Active Shooter on Michigan State University pic.twitter.com/UWvxrdlzmJ — Matt Couch (@RealMattCouch) February 14, 2023 Puține detalii oficiale despre atac au fost transmise imediat, dar Chris Rozman, șef adjunct interimar al poliției universitare, a declarat ca s-au tras focuri de arma in…

- Un barbat a fost impuscat mortal de patru ori duminica seara, 22 ianuarie, de doi polițiști, in arondismentul 11 din capitala Franței, dupa ce a amenintat fortele de ordine, au declarat pentru AFP procurori si surse din cadrul politiei pariziene, noteaza news.ro. Unul dintre polițiști o data, iar al…

- Poliția a deschis miercuri focul asupra unei „persoane periculoase” care a ranit mai mulți calatori intr-una dintre principalele gari din Paris, a operatorul feroviar francez SNCF, citat de CNN . Atacul a fost anunțat și de ministrul de interne France, Gerald Darmanin, care a mulțumit poliției pentru…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a laudat intr-o postare pe Twitter „reacția eficienta și curajoasa” a poliției, potrivit BFM TV."Un individ a ranit mai multe persoane in aceasta dimineața la Gare du Nord. A fost rapid neutralizat. Mulțumim poliției pentru reacția eficienta și curajoasa",…

- Cinci migranți s-au inghesuit in cutia dintr-un camion gasit in portul Calais și care era condus de un foarte tanar șofer roman. George-Flavien Oprea, șofer de camion roman in varsta de 19 ani, a fost judecat in instanța pentru ca a incercat sa introduca ilegal persoane aflate in situație neregulata,…

- De la inceputul razboiului in Ucraina, autoritatile romane au identificat pe teritoriul Romaniei circa 4.900 de barbati ucraineni care au fugit din tara lor incalcand legea martiala ce le interzice barbatilor care au varsta de mobilizare in armata sa paraseasca Ucraina, scrie agentia de presa spaniola…

- Poliția din Londra a primit un apel pe 25 noiembrie ca o femeie era inconștienta intr-o galerie de arta.Dupa ce au spart ușa, agenții și-au dat seama ca femeia era de fapt doar o sculptura, relateaza The Mirror . Polițiștii au intrat cu forța intr-o galerie de arta din Soho, crezand ca vor salva o femeie…