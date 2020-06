Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul argentinian al echipei Juventus Torino, Paulo Dybala, nu a scapat de coronavirus nici dupa o luna.Coșmarul continua pentru starul lui Juventus Torino, Paulo Dybala. Depistat pozitiv cu COVID-19, pe 21 martie, acesta nu poate ieși din izolare nici dupa mai bine de o luna, pentru ca are in continuare…

- Un angajat al Penitenciarului din Aiud a fost depistat pozitiv in urma testarii pentru Covid-19. Se pare ca barbatul a fost infectat de catre soția sa, care intre timp s-a vindecat. Aceasta este cadru medical in cadrul Spitalului Municipal Aiud. Potrivit unor surse, barbatul a fost in concediu de odihna,…

- Un roman - care a revenit in tara din Marea Britanie in luna martie, apoi a participat la o petrecere - a fost confirmat pozitiv ca fiind infectat cu noul coronavirus. Procurorii i-au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, pentru ca nu a respectat masura carantinei.

- Inca un cadru medical din Prahova a fost infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un medic care lucreaza la Spitalul Urlați și colaboreaza cu spitalul privat SanConfind Poiana Campina. Medicul testat pozitiv este al treilea din județ confirmat cu coronavirus, dupa colegul sau urolog, de la Spitalul…

- Șeful Corpului de control al Ministerului Sanatații, Constantin Dina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, potrivit antena3.ro. Oficialul este cel care l-a insoțit pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Suceava și la alte spitale din țara, pentru evaluarea situației. De altfel, ministerul a anunțat…

- Ziarul Unirea Angajații Primariei Zlatna și persoanele care au intrat in contact cu barbatul depistat pozitiv cu COVID-19, IZOLAȚI in diverse locații Angajații Primariei Zlatna și persoanele care au intrat in contact cu barbatul depistat pozitiv cu COVID-19, IZOLAȚI in diverse locații. Silviu Ponoran:…

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit Digi24. Flutur a fost testat pentru COVID-19 și se afla in izolare. La Suceava este cea mai grava situație din țara, acolo fiind inregistrate și cele mai multe decese provocate de coronavirus.