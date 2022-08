Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de circa 40 de ani a fost injunghiat ieri noapte in satul Bosia, comuna Ungheni. Martorii au chemat ambulanta la 23.30, prin apel telefonic la 112. "La locul solicitarii, a fost dirijat echipajul de Terapie Intensiva Mobila si un echipaj de Politie. Pacientul a fost gasit constient, cooperant,…

- Iulia Albu a povestit pe rețelele sociale ce a pațit in miez noapte. Vedeta a dezvaluit ca a fost nevoita sa apeleze la Poliție și ca are parte de o noapte lunga din cauza unor probleme care se repeta. Iata ce i s-a intamplat criticului de moda! Ce a pațit Iulia Albu in miez de […] The post Ce a pațit…

- Vacanța la mare a devenit una dintre principalele atracții pentru vedete. Tot mai multe persoane publice aleg sa iși faca vacanța in țara. Spre deosebire de alți ani, trendul a acaparat lumea mondena dupa pandemia de coronavirus. Și influencerii au ales sa mearga in concedii. Printre cei care și-au…

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se afla in vacanțe, la fel și in cazul Cristinei Șișcanu. Vedeta a ales o destinație o stațiune de lux din Italia care este spectaculoasa. Cei care doresc sa aiba un peisaj superb se pot bucura de o vacanța in Portofino. Iata cat costa noapte de cazare aici!

- Amna a tras o sperietura zdravana, dupa ce fiul ei, David, s-a pierdut in padure. Artista a povestit momentele de groaza prin care a trecut, dar și ce lecție i-a dat baiețelului. Zilele trecute, Amna și-a pierdut baiețelul in padure intr-un moment de neatenție. Vedeta a povestit cum fiul ei a disparut…

- Amna a trecut prin momente de coșmar in urma cu doar cateva zile. Vedeta se fla cu fiul sau intr-o padure, iar intr-o clipa de neatenție baiatul sau a disparut de langa ea. Zeci de minute a fost cautat, iar cantareașa a intrat in panica.