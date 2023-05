Pângărați, 1-2 iunie 2023 Festivalul Național-Concurs Copiii-Florile Inimii 1 Iunie – „Ziua Copilului” este cel mai bun prilej de a sarbatori copilaria si copiii, de a le oferi iubirea noastra. Aceasta zi este de obicei sarbatorita cu petreceri, cu jocuri, cu spectacole ce le sunt dedicate. Pentru Asociația Culturala „Eu cred” aceasta zi nu poate trece fara sarbatoarea cuvenita si de 8 ani organizeaza un festival dedicat copiilor talentați, pasionați de muzica, care se intrec in cadrul unui concurs dotat cu premii, constand in trofee, medalii, diplome și multa, multa distracție. Primele ediții ale acestui festival-concurs s-au desfașurat la Caminul Cultural Tașca, insa… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

