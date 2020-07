Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul considera din ce in ce mai mult China drept competitorul sau strategic, atat din punct de vedere economic, cat si militar. SUA afirma ca autoritatile chineze urmaresc sa isi imbunatateasca arsenalul nuclear și de aceea ar vrea ca Beijingul sa se alature unui eventual tratat trialateral…

- Presedintele american Donald Trump a discutat telefonic joi cu omologul sau rus Vladimir Putin despre negocierile privind controlul armelor nucleare, potrivit unei declaratii a unui purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. "Presedintele Trump si-a reiterat speranta de a se evita o cursa a inarmarii…

- Franta, Germania, Regatul Unit si Uniunea Europeana si-au exprimat sambata regretul fata de decizia Statelor Unite de a pune capat derogarilor care permit intreprinderilor din UE, Rusia si China sa continue sa lucreze in anumite instalatii nucleare iraniene, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Washingtonul…

- Strainii care au fost in Brazilia in ultimele doua saptamani nu mai au voie sa patrunda pe teritoriul Americii. Anunțul de la Casa Alba vine la doua zile dupa ce tara latino-americana a devenit numarul doi la nivel mondial in privinta numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus. Titularii cartilor…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat joi, intr-o convorbire la telefon, omologului sau rus Vladimir Putin sa implice China in noi negocieri cu privire la o limitare a cursei inarmarii nucleare, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters potrivit news.ro.”Presedintele Trump a reafirmat…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat joi, ca Vladimir Putin vrea sa implice China în discuții suplimentare privind limitarea cursei înarmarii, a spus Casa Alba, potrivit AFP."Președintele Trump a reafirmat faptul ca Statele Unite sunt angajate într-o negociere privind…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de telecomunicatii ale…

