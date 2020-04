Pandemie CORONAVIRUS. Jurnalul unui medic din Franţa: "Câteodată te simţi dezumanizat" Marți, 24 martie Sunt doua saptamani de cand ne pregatim fara sa credem cu adevarat. Dar acum se intampla. (...) Incepem sa identificam pacienții care vor muri, pentru ca nu avem prea multe tratamente sa le propunem. Nimeni nu cunoaște aceasta boala. Nimeni nu are soluția miracol. Ritmul este dificil. Incepem sa ne intrebam cum vom rezista. Atat doctorii cat și paramedicii. Miercuri, 25 martie Zilele sunt din ce in ce mai obositoare. Tensiunea urca direct de patru sau cinci zile. Incepem sa ne spunem ca unii bolnavi nu vor putea merge la reanimare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

