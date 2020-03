Pandemie CORONAVIRUS. Estonia a declarat STARE DE URGENŢĂ Guvernul de la Tallinn a precizat ca masurile speciale vor dura pina la 1 mai. Scolile si alte institutii educationale vor fi inchise incepind de luni. Autoritatile interzic de asemenea toate evenimentele publice. La granite, in aeroporturi si in porturi vor fi introduse controale de sanatate, iar vizitatorii vor trebui sa ofere detalii despre locurile pe unde au calatorit. "Prioritatea absoluta a guvernului este de a proteja sanatatea populatiei din Estonia in actuala situatie in evolutie", a spus premierul Jueri Ratas. "Starea de urgenta este necesara pentru a combate raspindirea coronavirusului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

