Stiri pe aceeasi tema

- De mii de ani, oamenii obisnuiesc sa-si stranga mainile atunci cand se intalnesc, iar in epoca moderna acest gest a devenit modalitatea standard de salut, de la cele mai banale intrevederi, pana la intalnirile politice sau de afaceri. Masurile de distantare sociala impuse pe plan de global de pandemia…

- Joaquin Phoenix, actorul din ”Joker” a solicitat, prin intermediul unui videoclip viralizat rapid pe rețelele sociale, eliberarea celor mai vulnerabili prizonieri din inchisorile din statul New York, ”acolo unde raspandirea coronavirusului e mai rapida ca nicaieri in alta parte”.Demersul controversat…

- Pandemia de coronavirus va modifica pentru totdeauna ordinea mondiala, afirma fostul secretar de Stat american Henry Kissinger, intr-un editorial publicat in cotidianul The Wall Street Journal.Citește și: Somajul tehnic fortat, intre fantezie si realitate: Orban risca sa ajunga Boc 2 (surse)…

- Pandemia adusa de noul coronavirus a ucis cel puțin 112.510 de persoane din întreaga lume de la apariția sa în decembrie în China, potrivit unui raport al agenției de presa AFP realizat pe baza unor surse oficiale. Peste 1,82 milioane de cazuri de infecție au fost diagnosticate în…

- Liderul de la Washington, Donald Trump, le-a transmis un mesaj optimist americanilor, pe Facebook, in contextul crizei prin care trec Statele Unite, dar si intreaga lume, legate de raspandirea COVID-19. Trump si-a incurajat cetatenii si le-a promis ca SUA vor avea un avand economic pe care nu l-a mai…

- In 24 de ore au fost confirmate inca 5.453 de cazuri de infectare cu coronavirus in Germania, iar 149 de oameni au murit. Pandemia a ucis un numar record de persoane in Statele Unite, unde in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 865 de decese.

- Pandemia de COVID-19 a bagat groaza in intreaga lume iar previziunile nu sunt deloc optimiste. Statele lumii au luat masuri drastice insa virusul continua sa faca victime. Pana acum s-au inregistrat 33.000 de morti la nivel mondial, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante,…