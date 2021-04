Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, vorbește despre protestele fața de restricțiile impuse in pandemie. Parlamentarul a amintit faptul ca declarațiile iresponsabile ale unor politicieni conduc la o dezbinare a societații, iar pentru a lupta cu pandemia avem nevoie de UNITATE. Protestele pașnice…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sambata, la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai multe…

- Ministerul Educației a solicitat ministerului Sanatații sa reanalizeze obligativitatea elevilor de a purta masca de protecție la orele de sport. In acest sens, ministrul Sorin Cimpeanu a transmis catre ministerul Sanatații o analiza facuta la Bruxelles. „Am transmis Ministerului Sanatații o analiza…

- Certificatul digital de vaccinare care permite oamenilor sa calatoreasca, devine realitate. Liderii UE au discutat joi seara, despre realizarea unor pașapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva COVID-19. Decizia liderilor vine in contextul in care mai multe țari…

- Experții in sanatate explica foarte clar ca sfarșitul pandemiei ține strict de rata de vaccinare. In aceste condiții, Bloomberg anunța ca viața va reveni la normal peste 7 ani, in cazul in care se menține ritmul actual de imunizare. Atat va dura pana cand 75% din populația lumii va fi vaccinata. De…

- Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, a lansat un proces de recrutare pentru timișorenii care vor sa iși ofere ajutorul in campania de vaccinare. Este vorba despre medici, asistenți și registratori de care este nevoie in centrele de vaccinare din oraș. Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, anunța…

- Primarul din Suceava nu reușește sa gaseasca suficient personal medical pentru cele cinci centre de vaccinare din oraș, punand sub semnul intrebarii posibilitatea deschiderii acestora. In Suceava, doar un centru de vaccinare este operațional. Din acest motiv, primarul orașului, Ion Lungu, a facut un…

- Medicii spun ca imunizarea prin vaccinare nu inseamna, automat, ca trebuie sa renunțam la masca. Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a declarat ca nivelul de transmitere a virusului in comunitate este inca ridicat. Beatrice Mahler: „Deocamdata, suntem la un nivel de transmitere comunitar…