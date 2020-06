Pandemia stimulează producția și consumul de droguri Traficul ilegal de droguri deschide oportunitati de a castiga bani pentru persoanele afectate economic de criza noului coronavirus, in timp ce cererea de droguri urmeaza sa creasca din cauza acelorasi probleme economice provocate de pandemie, conform unui raport al Biroului ONU pentru Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

