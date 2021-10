Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 192.000 de migranti au fost prinsi incercand sa treaca ilegal granita SUA din Mexic in septembrie, un declin de la nivelurile vazute mai devreme in vara, dar mult mai mare decat cele din aceeasi luna a anului trecut, relateaza sambata DPA. Migrantii au fost opriti de 192.001 ori…

- NASA a anunțat ca analizeaza posibilitatea construirii unei rețea Wi-Fi pe Luna, relateaza Business Insider.Anunțul agenției spațiale americane vine în contextul în care numeroși americani înca nu au acces adecvat la internat iar NASA dorește ca aceștia sa poata vedea online…

- Ministerul Sanatații vrea sa vaccineze aproximativ 2 milioane de persoane cu vaccinul antigripal. Autoritațile au incheiat un contract, iar dozele vor fi livrate in perioada urmatoare. Vaccinul poate fi folosit și de persoanele vaccinate anti-COVID. Pentru sezonul rece, Ministerul Sanatatii…

- Pandemia de COVID a devenit, oficial, cea mai mortala pandemie din istoria recenta a Statelor Unite, conform datelor Universitații Johns Hopkins citate de CNBC . Numarul deceselor cauzate de Covid-19 in SUA a depașit 675.000, luni, și continua sa creasca cu o medie de 1.900 pe zi. Prin comparație,…

- Statele Unite au inceput expulzarea migrantilor, in majoritatea lor haitieni, din tabara improvizata de acestia dupa traversarea fluviului Rio Grande de la granita cu Mexic, primele zboruri de deportare sosind in Haiti duminica, relateaza agentia Reuters. Tabara de sub podul de peste granita a atras…

- Valuri de migranti asalteaza granita Statelor Unite cu Mexic. Zeci de persoane au traversat raul Rio Grande pe un dig pentru a ajunge in Texas. Majoritatea sunt din Haiti, dar unii provin din Cuba, Nicaragua sau...

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a inregistrat pierderi de 190 milioane euro in exercitiul financiar 2020-2021, mai mult decat dublu fata de sezonul precedent, informeaza presa italiana Pandemia de Covid-19, care a obligat toate stadioanele din Italia sa isi inchida portile, precum…

- Profesorii din Chișinău vor fi testați la necesitate gratuit, iar pentru acest lucru autoritațile municipale aloca 3 milioane de lei. Anunțul a fost facut de primarul capitalei Ion Ceban, care afirma ca „salariul acestor persoane este de zeci de ori mai mic decat al unui ministru, deputat sau prim-ministru”.