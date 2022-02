Finalul pandemiei este destul de departe, iar autoritațile din Romania continua sa fie ingrijorate in legatura cu evoluția numarului de cazuri. Adrian Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a vorbit despre aceste evoluția pandemiei la nivel național. Acesta susține ca Romania inca va inregistra o creștere a cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2 și nu exclude posibilitatea de a ajunge la 50.000 de noi imbolnaviri in 24 de ore, ținand cont ca rata de reproducere a virusului este inca mai mare de 1. „Putem vorbi de platou in momentul in care acest indicator, rata de reproducere a virusului,…