Semnal de alarma de la OMS. Un oficial inalt a transmis un avertisment țarilor bogate. „Veți avea mainile patate de sange daca renunțați la lupta impotriva COVID”, a spus acesta. Daca națiunile bogate considera ca pandemia s-a incheiat, ar trebui sa ajute țarile sarace, a declarat pentru Reuters un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. Consilierul principal al OMS, Bruce Aylward, a avertizat ca națiunile mai bogate nu trebuie sa faca un pas in spate in abordarea COVID ca problema globala acum, in fața viitoarelor valuri potențiale de infecție. In ultimele saptamani, directorul general…