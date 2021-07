Stiri pe aceeasi tema

- „Acum 18 luni, nimeni nu era pregatit pentru teribila perioada care a urmat. Deși sunteți in prima linie, dumneavoastra v-ați facut datoria cu profesionalism, daruire și dragoste fața de oameni. Ați reprezentat avanpostul, fiind primii in contact cu pacienții de COVID. Dumneavoastra meritați respectul…

- Zi mare astazi la Palatul Cotroceni! Președintele țarii a organizat un eveniment cu ocazia implinirii a 115 ani de existența a Ambulanței Romane. Klaus Iohannis i-a felicitat pe toți medicii ambulanțieri pentru toate eforturile pe care le depun zilnic și pentru faptul ca de cele mai multe ori pun familia…

- Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari, insa pandemia nu a trecut, a avertizat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. Totodata, șeful statului i-a indemnat pe romani sa fie realiști și sa se pregateasca de valul 4 al pandemiei, vaccinandu-se impotriva virusului…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, miercuri seara, intr-o ceremonie de decorare a unor medici și asistenți medicali, ca pandemia de coronavirus nu a trecut și continua sa faca victime, chiar daca Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari. Șeful statului le-a mai…

- Pandemia de coronavirus nu a trecut și continua sa faca victime, chiar daca Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari, a avertizat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. Totodata, șeful statului i-a indemnat pe romani sa fie realiști și sa se pregateasca de…

- ”Le-am prezentat liderilor politici situatia livrarii vaccinurilor si a vaccinarii si estimarile pana la sfarsitul anului. Am facut progrese constante. Am depasit tintele de livrare a dozelor in al doilea trimestru. Dar trebuie sa acceleram in continuare vaccinarea”, a scris Ursula von der Leyen pe…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre banii pe care Romania ii va folosi din PNRR. El spune ca țara noastra o sa investeasca numeroase fonduri in infrastructura in perioada urmatoare. „Bani care sunt extrem de necesari Romaniei. Suntem la mai bine de un an de la inceputul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, la finalul ședinței de lucru cu Prim-ministrul Romaniei și membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, o scurta declarație de presa. Cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis Vrem accelerarea campaniei…