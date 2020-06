Pandemia nu a oprit cercetarea științifică în UPT! Primele rezultate ale unui proiect transfrontalier de mediu Pandemia COVID-19 a restricționat circulația, a forțat trecerea multor activitați tradiționale in mediul virtual, dar nu a oprit cercetarea științifica și interesul pentru progresul științific și educațional. Un exemplu in acest sens este proiectul transfrontalier NETMIN, ce vizeaza decontaminarea solurilor poluate cu metale grele din cauza activitaților miniere. Proiectul, lansat in toamna anului 2019 de […] The post Pandemia nu a oprit cercetarea științifica in UPT! Primele rezultate ale unui proiect transfrontalier de mediu appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

