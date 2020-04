Pandemia n-a inchis santierele de autostrazi. Iata cati kilometri s-ar putea inaugura, in 2020 Cata vreme multi dintre romani raman izolati in locuinte din cauza pandemiei de coronavirus, pe unele santiere de autostrazi din tara inca se lucreaza. Poate ca nu neaparat in ritmul pe care ni l-am dori, dar totusi suficient incat sa avem sanse la inaugurarea a aproape 50 de kilometri de sosea de mare viteaza, in a doua parte a acestui an.



Spre deosebire de predecesorii sai, nici macar la presiunile presei si ale Opozitiei ministrul Transporturilor, Lucian Bode, n-a acceptat sa promita inaugurarea unui anumit numar de kilometri de autostrada in 2020. Cu toate astea, s-a referit in repetate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, CNAIR a inceput degajarea fostei gropi de gunoi a orașului Alba Iulia care bloca lucrarile Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, CNAIR a inceput degajarea fostei gropi de gunoi a orașului Alba Iulia care bloca lucrarile • Lucrarile la una…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere incepe revizia tehnica a drumurilor naționale și autostrazilor aflate in administrare. In perioada martie – aprilie 2020 CNAIR va efectua revizii tehnice pe drumurile naționale și autostrazile aflate in administrare, in vederea inceperii programului…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are un nou șef. Sorin Scarlat, cel care a condus compania din luna iulie a anului trecut, a fost inlocuit cu Mariana Ionița. Mandatul noului director CNAIR este momentan pentru patru luni, dar exista posibiltatea de prelungire. Potrivit unui …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca au fost depuse 12 oferte pentru proiectarea si executia lotului 3 al centurii de nord a Capitalei, proiect estimat la 466,3 milioane lei (97,6 milioane euro), fara TVA.Marti, a avut loc depunerea ofertelor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa se ocupe de infrastructura rutiera din Romania si, din pacate, nu au inteles toti angajatii acest lucru, iar in perioada urmatoare, impreuna cu Consiliul de Administratie, voi lua o decizie, astfel incat compania sa devina eficienta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa se ocupe de infrastructura rutiera din Romania si, din pacate, nu au inteles toti angajatii acest lucru, iar in perioada urmatoare, impreuna cu Consiliul de Administratie, voi lua o decizie, astfel incat compania sa devina eficienta…

- Un consortiu format din doua firme, din China si Romania, a fost singurul care a depus o oferta de participare la licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),...

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada Bucuresti - Constanta din cauza vremii nefavorabile, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in timp ce mai multe sectoare de drum național sunt inchise ori restricționate circulației rutiere. Astfel,…