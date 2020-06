Pandemia lovește piața imobiliară. Vânzările de locuinţe din SUA s-au prăbușit la cel mai redus nivel din ultimii nouă ani şi jumătate Pandemia lovește piața imobiliara. Vanzarile de locuinte din SUA s-au prabușit la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate, intarind asteptarile pentru o contractie puternica a activitatilor pe piata imobiliala in trimestrul al doilea. Raportul publicat luni de Asociaţia Naţională a Agenţilor Imobiliari mai arată şi cea mai mică creştere anuală a preţurilor locuinţelor din ultimii opt ani. Cererile de împrumuturi pentru… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

- Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate, intarind asteptarile pentru o contractie puternica a activitatilor pe piata imobiliala in trimestrul al doilea, in urma perturbarilor provocate de pandemia de Covid-19, transmite Reuters.

