Pandemia ilegală Avocatul Gheorghe Piperea a scos la suprafața fața nevazuta a statului de drept. De abia la 21 iulie 2020 Comitetul Național pentru Situații de Urgența a certificat existența pandemiei in Romania. Și pana atunci ce a fost? Cum se justifica cele doua stari de urgența decretate de Klaus Iohannis? In virtutea caror motive au fost […] The post Pandemia ilegala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

