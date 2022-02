Stiri pe aceeasi tema

- Cifre incredibile anunțate de Direcția pentru Sanatate Publica Bacau! Astazi s-au insanatoșit brusc nu mai puțin de 766 de bacauani iar 88 dintre cei care erau internați in spitale au fost externați! Au fost anunțate și doua persoane decedate. Surpriza vine dupa ce, ieri s-au anunțat 44 de pacienți…

- Zilele acestea de luam ramas-bun de la DOMNUL PROFESOR Vasile Gavriliu. Profesor de merceologie și director al Liceului Economic din Bacau timp de 20 de ani, domnul Gavriliu este unul dintre ctitorii de școala și de invațamant economic bacauan. Ne-am revazut la festivitatea prilejuita de aniversarea…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau a anunțat, astazi, 770 de noi cazuri de infecții, cel mai mare numar zilnic de noi imbolnaviri, de la inceputul „pandemiei”. Totuși, conform aceleeași surse, in spitale au ajuns doar 22 de pacienți, ceea ce ridica la 234 numarul bolnavilor internati in…

- Asa este, si nu doar la nivelul judetului Bacau, ci in plan national. Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” este intre cele mai dotate institutii de acest tip, alaturi de cele din Baia Mare si Constanta, „Zilele culturii calinesciene” (initiate de C. Th. Ciobanu) sunt de peste jumatate de veac o manifestare…

- Dupa cel mai mare numar de teste efectuate intr-o singura zi, cel puțin anul acesta, daca nu chiar de la inceputul „pandemiei”, Direcția de Sanatate Publica anunța depasiri de plan la numarul noilor infectați. Dupa ce ieri anunțase 642 de persoane infectate, astazi, DSP a a nunțat nu mai puțin de 650…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau anunța, astazi, un nou record de infectari la nivelul județului: conform sursei citate, s-ar fi inregistrat nu mai puțin de 621 de noi infectați, insa numarul bolnavilor din spitale este mai mic cu unul decat ieri: 152. Un numar atat de mare de noi infectați intr-o…

- Ultimii ani au convins presa ca frica – și numai frica – vinde marfa proasta și expirata. Prea multe din știrile noastre au devenit PANICA TV pentru a implementa spaima și a atrage atenția. Am aflat ca dupa sarbatori, pe 15 ianuarie, vine valul 5 al pandemie. Tot de la TV am aflat ca musai trebuie…

- Zilele trecute, in urma unui apel transmis de serviciul 112 Poliției Locale Bacau, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei s-au deplasat in zona Parcului Unirii – 1 decembrie 1918, pentru a identifica un grup de tineri care au agresat și urmarit o persoana in varsta…