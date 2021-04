Pandemia face in continuare ravagii in Republica Moldova! 42 de decese doar in ultimele 24 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- Conform Radio Chișinau , in spitalele din Republica Moldova sunt internați 3931 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 322 in stare extrem de grava (55 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata). In tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se afla…

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Astazi au confirmate doar 861 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce ieri au fost intregistrate de doua ori mai multe. Ce-i drept, și teste s-au facut mai puține in ultimele 24 de ore - doar 3090, in comparație cu 6043 ieri. Bilanțul persoanelor infectate de la inceputul…

- Astazi, 25 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari publicate de Prefectura: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10498 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9559 Numarul total…

- CHIȘINAU, 24 mart – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 2 273 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Asta dupa ce au fost efectuate peste 6 mii de teste. © Sputnik / Mihai CarausA vrut sa nu stea in carantina și a falsificat testul COVID-19:…

- Romania a ajuns la 824.995 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.064 noi imbolnaviri, depistate in 34.045 de teste.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele informații cu privire la situația epidemiologica: 16164 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 70 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 7 persoane decedate in ultimele 24 de ore; 3076 pacienți vindecați;…

- Au fost raportate 2.745 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise marți, 19 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 98 decese noi. 1.050 pacienți sunt internați la ATI. Vezi și ALBA: 69 de cazuri COVID in 24 de ore. Incidența sub 3 la Alba…

- CHIȘINAU, 17 ian - Sputnik. Alte 214 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe 17 ianuarie in Republica Moldova. © REUTERS / ANTON VAGANOVVaccinarea impotriva COVID: Iata de cand vor fi imunizați moldovenii Toate cazurile sunt cu transmitere locala, a precizat Ministerul Sanatații.…