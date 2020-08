Pandemia de Covid-19, noul "11 septembrie" (Jornal Económico) Pandemia de Covid-19 poate fi privita drept un nou &"11 septembrie&" ca urmare a impactului sau global și de durata, scrie într-un editorial ziarul portughez Jornal Económico, citat de Rador.



În urma cu aproape 20 de ani, brusc și &"fara avertisment&", caderea Turnurilor Gemene a traumatizat o generație și a marcat un punct de cotitura într-o lume care parea sa se &"detensioneze&" treptat și sa devina mai libera, mai ales de la sfârșitul razboiului rece. De altfel, este necesar sa revenim la caderea zidului Berlinului pentru a gasi un moment de aceeași importanța… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit termenilor perioadei de tranzitie, reglementarile vamale si de frontiera au ramas neschimbate dupa iesirea Marii Britanii din UE, pe 31 ianuarie, dar dupa incheierea perioadei de tranzitie, pe 31 decembrie, este asteptata intrarea in vigoare a unor noi controale. ”Recunoastem ca lanturile de…

- 12 romani angajati ai unei companii din Berlin au fost testati pozitiv pentru COVID-19, iar 3 dintre ei au parasit spatiul in care erau plasati in carantina – transmite MAE intr-un comunicat. Cei 12 locuiesc in afara Berlinului, alaturi de alti 7 conationali. Autoritatile au dispus plasarea in carantina…

- Institutiile internationale pierd lupta împotriva saraciei globale, în ciuda mesajelor "de autosatisfactie" contrare, conform raportorului special al ONU pentru saracia extrema si drepturile omului, care îsi încheie mandatul. În ultimul raport întocmit în…

- Aproximativ 82% dintre persoanele de decizie in domeniul IT ar urma sa se intoarca la birou in 12-18 luni, arata un studiu Xerox, potrivit caruia 58% intentioneaza sa isi schimbe politica de lucru de acasa in anul urmator, subliniind nevoia companiilor de a sprijini un regim de lucru hibrid.…

- In perioadele de incertitudine, cum ar fi aparitia brusca a unei pandemii globale, oamenii pot fi mai predispusi la paranoia si la acceptarea unor teorii ale conspiratiei, spun cercetatorii de la Universitatea Yale.

- Agentiile incurajeaza femeile sa continue sa alapteze pe durata pandemiei de COVID-19 Un nou raport realizat de OMS, UNICEF si Reteaua internationala de actiune pentru alimentatia bebelusilor (IBFAN) releva faptul ca, in ciuda eforturilor depuse pentru a stopa practicile daunatoare de promovare…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au decis marti, in urma unor acuzatii si amenintari ale Statelor Unite cu boicotul, sa lanseze o ”evaluare independenta” a reactiei agentiei ONU fata de pandemia covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cele 194 de tari membre ale…

- Italia este supusa unei analize extrem de dura realizata de agenția franceza de presa AFP. Jurnaliștii din Hexagon folosesc termeni aspri la adresa ”colegilor” din Uniunea Europeana pe care ii considera niște saraci, nefericiți și muritori de foame. AFP scrie ca Italia este o țara de nefericiți, unde…