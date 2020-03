Pandemia de coronavirus poate marca un declin al conducerii SUA - Washington Post Epidemia de Covid-19 provoaca pagube cumplite vieților și economiei americane. Ea marcheaza totodata declinul conducerii SUA în lume. Daca așa stau lucrurile, pierderea va fi cu atât mai regretabila cu cât daunele diplomatice, chiar în mai mare masura decât alte rani, vor fi fost inutile și auto-provocate., scrie Washington Post, citat de Rador.



Motivul e limpede: președintele Trump a abdicat de la rolul jucat de președinții americani în toate crizele mondiale din ultimul secol, acel rol constând în a face un pas înainte și a oferi remedii,…

Sursa articol: hotnews.ro

