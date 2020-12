Pandemia COVID-19 a extins disparităţile sociale şi de sănătate (raport) Sentimentele de izolare si singuratate, stresul, pierderea locurilor de munca sau nesiguranta, dar si lipsa exercitiilor fizice si a alimentatiei sanatoase au afectat sanatatea oamenilor in timpul pandemiei, arata un raport realizat de PwC remis miercuri AGERPRES. Totodata, potrivit raportului, s-a amplificat ceea ce era deja o problema sociala presanta in intreaga lume, sanatatea mintala, aproape un miliard de oameni avand tulburari mintale, mai arata raportul "Accelerating the health economy of tomorrow". Astfel, economia globala pierde aproximativ un miliard de dolari, anual, ca efect al scaderii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

