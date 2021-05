Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19, care a dus la decesul a peste 3,3 milioane de persoane, la zeci de milioane de infectari cu noul coronavirus si a afectat economia mondiala, ''putea fi evitata'', sustine o echipa de experti independenti mandatati de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza AFP si…

- Pandemia de COVID-19 crește riscul de obezitate la copii, avertizeaza Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Raportul arata ca inchiderea școlilor și gradinițelor, cu des...

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Ziua mondiala a sanatatii este celebrata, in fiecare an, la 7 aprilie. Scopul marcarii acestei zile este evidentierea temelor de sanatate specifice domeniilor prioritare ce provoaca ingrijorari pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii. In anul 1946, OMS lansa urmatoarea definiție pentru sanatatate: „Este…

- Pandemia are nevoie de o abordare conjugata, nicio tara nu ii poate face fata de una singura. Asta cred 25 de lideri ai lumii care pledeaza pentru incheierea unui tratat international de gestionare a pandemiilor, in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anunțat marți ca șansele ca pandemia de COVID-19 sa se incheie anul acesta sunt mici, relateaza dpa, citata de Agerpres . „Cred ca va fi foarte prematur si nerealist sa credem ca vom termina cu acest virus pana la sfarsitul anului”, a declarat Michael Ryan, directorul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat luni un program de compensare a persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 - din grupul celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii - care au suferit efecte adverse grave.

