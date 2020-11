Pandemia anulează parada militară de 1 decembrie și petrecerile de Revelion Parada militara ce avea loc, anual, de 1 decembrie va fi anulata iar sarbatorirea zilei naționale se va face in cadru restrans, conform normelor sanitare in vigoare, a anunțat duminica premierul Ludovic Orban. Nici petrecerile de Revelion nu vor fi permise. Intrebat, in cadrul unei conferințe de presa, ce se va intampla cu parada militara din data de 1 decembrie, primul ministru a anunțat ca nu va avea loc. „Normal ca vom sarbatori ziua naționala, vor fi respectate toate regulile de protecție sanitara. Cu siguranța nu va mai fi acea parada, nemaifiind acea parada nu va mai fi motiv ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

