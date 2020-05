Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, luni, hotararea privind instituirea starii de alerta, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020. Potrivit proiectului de hotarare, starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile. Premierul Orban susține ca, odata…

- Orașul Wuhan, unde se crede ca iți are originea focarul de SARS-CoV-2, a efectuat 222.675 de teste cu acid nucleic in data de 16 mai, cifra care s-a dublat in ziua urmatoare, afirma autoritațile sanitare locale citate de The Guardian. Nu au mai fost gasite persoane infectate cu simptome, dar au fost…

- Oamenii de știința au descoperit ca factorii genetici explica 50% din diferențele dintre simptomele pe care bolnavii de COVID-19 le resimt, scrie The Guardian. Constatarea se bazeaza pe datele colectate prin aplicația Covid-19 Symptom Tracker, lansata, luna trecuta, de o echipa de cercetatori de la…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat duminica ridicarea interdictiei privind deplasarile in afara comunitatilor locale, odata cu inceperea relaxarii restrictiilor instituite pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat in Bulgaria 72 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit…

- Guvernul polonez ar analiza o nationalizare la scara larga a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri in plus in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unor surse din interiorul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), citate…

- Medicii de familie cer și ei stimulentul lunar de 2.500 de lei, promis personalului medical care se confrunta cu bolnavii COVID-19. Ei acuza Guvernul de discriminare fata de cei 10.000 de medici specialisti in medicina de familie si peste 15.000 de asistenti medicali generalisti. „Am aflat cu suprindere…

- Guvernul a anunțat luni modificarea ordonanței de urgența privind amanarea plații ratelor catre banci. Ministrul Finanțelor Florin Cițu a anunțat ca restanțierii la banci pot cere amanarea plații ratelor doar daca ajung cu plata ratelor la zi. De asemenea, dobanda pentru creditele ipotecare nu se va…

- Spor de pana la 85% din salariu pentru personalul medico-sanitar si auxiliar implicat in epidemia de COVID-19. Guvernul vrea sa acorde spor pentru conditii deosebit de periculoase, cuprins intre 55% si 85% din salariul de baza, si personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul…