Pandemia a schimbat RADICAL obiceiurile românilor: mai bine de JUMĂTATE din ei nu vor să revină la fosta viață Pandemia a adus schimbari permanente in comportamentul de consum al clienților. Astfel, romanii s-au indreptat cu precadere spre canalele digitale pentru a-și face cumparaturile, iar 56% dintre aceștia afirma ca nu vor reveni la obiceiurile anterioare. Potrivit unui studiu recent realizat de SAS, lider in analytics, pandemia a adus schimbari permanente in comportamentul de consum al clienților. Spre exemplu, romanii s-au indreptat cu precadere spre canalele digitale pentru a-și face cumparaturile, 56% dintre aceștia afirmand ca nu vor reveni la obiceiurile anterioare. Doar 29% declara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a adus schimbari permanente in comportamentul de consum al clienților. Astfel, romanii s-au indreptat cu precadere spre canalele digitale pentru a-și face cumparaturile, iar 56% dintre aceștia afirma ca nu vor reveni la obiceiurile anterioare. Potrivit unui studiu recent realizat de SAS, lider…

- Pandemia a adus schimbari permanente in comportamentul de consum al clienților. Astfel, romanii s-au indreptat cu precadere spre canalele digitale pentru a-și face cumparaturile, iar 56% dintre aceștia afirma...

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca pandemia nu a trecut inca, dar "este momentul ca romanii din nou sa se bucure de nunti, botezuri" si alte evenimente. Citu a spus ca masurile de relaxare decise de la 1 iunie pentru persoanele vaccinate nu reprezinta un privilegiu pentru acestea,…

- Nivelul de utilizare a serviciilor digitale in Romania a crescut intr-un ritm accelerat, aproximativ 4,1 milioane de romani devenind utilizatori incepand cu 2019, ceea ce a ridicat numarul total la 10,8 milioane de persoane, conform unui studiu realizat de McKinsey & Company in ultimele sase…

- Premierul Florin Cițu, a anunțat, joi seara, la Digi 24, ca starea de alerta va ramane, chiar daca „lucrurile merg bine” in Romania. Florin Cițu a explicat ca decizia de a menține starea de alerta a fost luata in contextul in care pandemia de coronavirus nu s-a incheiat. „Starea de alerta ramane! Romanii…

- Aproape 30.000 de joburi noi au fost adaugate in luna aprilie pe platforma BestJobs, cele mai multe din domenii precum IT, vanzari și financiar. Numarul de joburi remote s-a dublat fața de aceeași perioada a anului trecut. Potrivit unui comunicat al companiei, aproape 30.000 de joburi noi…

- Nu mai este niciun secret faptul ca pandemia de coronavirus a schimbat economia globala și a lovit fiecare țara in Post-ul Modul in care pandemia de coronavirus a schimbat economia globala; La ce trebuie sa te aștepți in 2021? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pandemia de coronavirus i-a trimis pe romani direct la psiholog, potrivit ultimelor informații. A crescut considerabil, in ultimul an, numarul celor care apeleaza la psiholog , mai ales in Capitala. Pandemia a scos la iveala temeri și stari de anxietate pe care oamenii nu le-au simțit pana acum. O spune…