- Banca Mondiala, UNESCO si UNICEF avertizeaza ca generatia tinerilor care urmeaza in prezent diverse forme de invatamant risca sa piarda aproape 17.000 de miliarde de dolari din venituri din cauza inchiderii scolilor ca urmare a pandemiei, mai mult decat se estima initial, transmite marti AFP. Aceasta…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a criticat vineri tarile cu o rata relativ ridicata de vaccinare pentru distribuirea dozelor ''booster'' in timp ce natiunile mai sarace fac eforturi pentru a avea acces la vaccinuri, informeaza DPA. Administrarea celei de-a treia doze sau…

- Pandemia de COVID-19 a generat o creștere majora și fara precedent in ultimii cel puțin 30 de ani a numarului de decese inregistrat in Municipiul Iași. In cursul lunii octombrie a acestui an – cand Romania s-a confruntat cu varful valului al patrulea al pandemiei – Serviciul de Stare Civila din cadrul…

- Organizația Mondiala a Sanatații și Banca Mondiala arata intr-un raport ca in aceasta pandemie lumea s-a dovedit a fi „inegala, divizata și iresponsabila”. Dupa un an și jumatate de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, lumea inca reacționeaza foarte puțin și nu a invațat din greșeli, avertizeaza, marți,…

- Pandemia de Covid-19 ar putea dura cu un an mai mult decat era estimat din cauza faptului ca țarile sarace nu au acces la vaccinurile de care au nevoie, susține Organizația Mondiala a Sanatații, conform BBC . Dr. Bruce Aylward, de la OMS, spune ca din cauza ratelor mici de vaccinare din țarile sarace,…

- Povara datoriei tarilor cu venituri reduse din intreaga lume a crescut cu 12%, pana la un nivel record de 860 miliarde de dolari in 2020, pe masura ce tarile au raspuns la criza COVID-19 cu importante pachete fiscale, monetare si stimulente financiare, a anuntat luni Banca Mondiala, transmite Reuters.…