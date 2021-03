Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Romania face mandra țara și datorita faptului ca recent a fost inclus in top 5 cele mai bune destinații turistice europene pentru 2021. Cate voturi a primit și despre ce loc este vorba? Destinații turistice europene: orașul din Romania care a ajuns in top 5 Sibiul surprinde cu frumusețile…

- Numarul global de cazuri de coronavirus a depașit miercuri 100.000.000, potrivit unui calcul Reuters , aceasta cifra fiind atinsa intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri contra Covid-19.Aproape 1,3% din populația lumii a fost…

- Principalele cluburi de fotbal din Europa s-ar putea confrunta cu o diminuarea a veniturilor cu aproximativ doua miliarde de euro pana la finalul sezonului 2020-2021 din cauza pandemiei de COVID-19, arata un raport al firmei de consultanta Deloitte, transmite Reuters.

- Enel incheie un acord cu grupul chinez Weltmeister, pentru a dezvolta infrastructura de incarcare pentru automobile electrice Compania italiana de utilitati Enel a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord cu Weltmeister pentru a dezvolta pe plan de global infrastructura de incarcare pentru brandul de…

- Pandemia de coronavirus a impus o mulțime de restricții in țari din toate colțurile lumii iar sarbatorile de sfarșit de an nu schimba in vreun fel situația. In multe state europene, guvernele au incercat sa ajunga la un compromis intre a evita raspandirea virusului pe perioada Craciunului și a permite…

