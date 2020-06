Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand am primit din partea partenerilor de la Nizami Ganjavi International Center propunerea ca tema pentru video-conferința ”Rolul mediului academic in gestionarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila in perioada pandemiei”, primul meu gand a fost sa ma indoiesc ca mediul academic se poate implica…

- Bundesbank: Cea mai mare economie a Europei va incepe redresarea in T2, dupa cel mai sever declin de la criza din 2009, inregistrat in T1 Economia germana ar trebui sa inceapa sa se redreseze in trimestrul doi din 2020, deoarece restrictiile menite sa opreasca raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19)…

- Directorul general al OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus trage un smenal de alarma și avertizeaza populația intregii lumi ca nu este cazul sa ne relaxam, intrucat pandemia nu s-a terminat și nici nu a ajuns la final, scrie Antena3 . „Pandemia este departe de a se termina”, a spus seful OMS, luni, intr-o…

- Șefa FMI avertizeaza ca pandemia va avea cele mai grave consecinte economice de la Marea Depresiune din 1929: "Peste 170 de tari vor inregistra o contractie a veniturilor per capita" Pandemia cu noul coronavirus va avea "cele mai grave consecinte economice de dupa Marea Depresiune"…