Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au inregistrat 1.635 de decese din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore, conform universitatii Johns Hopkins.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 52: Va explica Danuța ce s-a intamplat la CEDO, in cazul Kovesi Potrivit sursei citate,…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, revine cu avertizari privind efectele coronavirusului asupra economiei mondiale. In opinia sa, pandemia de COVID-19 va duce economia globala intr-o criza cum a fost in 1930. In urma cu 90 de ani a fost Marea Depresiune, adica: falimente,…

- Pandemia de Covid-19 a lovit in plin și in toate sporturile din Statele Unite ale Americii, care au fost nevoite sa-și intrerupa competițiile.Cea mai afectata a fost Federația Americana de Rugby, care și-a declarat, luni, falimentul!Motivul il reprezinta ”constrangerile financiare insurmontabile” de…

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea barurilor, restaurantelor și bisericilor: 'Sunt masuri slabe! Numarul…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…