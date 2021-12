Pandemia a dus și la dezvoltarea simțului proprietății • In 2020 si anul acesta, mii de ploiesteni si-au achizitionat case, terenuri si masini • In evidentele fiscului local se regasesc un contribuabil cu 160 de locuinte, iar un altul cu 73 de autovehicule Nicoleta Dumitrescu Daca pandemia a lasat și inca mai lasa urme negative in mai toate domeniile de activitate, implicit in viața romanilor, se pare ca instituirea starii de urgența, in primavara anului trecut, statul mai mult in casa și izolarea – masuri atat de necesare pentru ca noii viruși sa fie ținuți la distanța – au dus la dezvoltarea simțului proprietații, situație valabila și in municipiul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre ei s-au ales si cu popriri pe venituri N. Dumitrescu Potrivit informațiilor Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, pana la data de 20 decembrie a.c., un numar de 136.995 de contribuabili și-au achitat impozitele și taxele pe bunurile pe care le au in proprietate – imobile, terenuri…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirusReprezentantii Prefecturii Constanta au dat publicitatii situatia actualizata pentru judetul Constanta cu privire la evolutia epidemiei de Coronavirus. Potrivit autoritatilor, in acest moment, sunt 180 de persoane internate,…

- Astazi, 04 decembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 24012Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:22727Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 828Numar…

- Astazi, 02 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit autoritaților: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 21365 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:17578 Numarul total de decese Covid-19 de la…

- Astazi, 29 octombrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit datelor publicate de autoritați:  „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 20508  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:16733  Numarul total de…

- Astazi, 28 octombrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 20230Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:16443Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 632Numar…

- In județul Vrancea, in data de 20 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 978 persoane in carantina la domiciliu; 1077 persoane in izolare la domiciliu; 293 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Azi, 11 octombrie, județul Maramureș a ajuns la cel mai mare numar de persoane internate in spitale confirmate cu coronavirus de cand a inceput aceasta pandemie, in primavara anului trecut. In spitalele din județ sunt acum 314 pacienți internați, 19 pacienți fiind la Terapie Intensiva, din care 9 pacienți…