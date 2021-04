Pandemia a dat peste cap planurile de achiziție a unei mașini noi Pandemia de COVID-19 a schimbat și comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar, arata un studiu Deloitte. Cand iau in calcul cumpararea unei mașini noi, consumatorii pun siguranța pe primul plan. […] The post Pandemia a dat peste cap planurile de achiziție a unei mașini noi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a schimbat parțial comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar, arata un studiu Deloitte.…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat parțial comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar, arata un studiu Deloitte.…

- O parte dintre consumatori au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar, reiese din studiul Deloitte 2021 Global Automotive Consumer Study, derulat in 23 de tari, potrivit Agerpres.…

- Suporterii lui Dinamo au pregatit un moment unic la meciul cu Academica Clinceni, din ultima etapa a sezonului regulat. Au urmarit partida dintr-un balon ridicat deasupra stadionului, scrie GSP.ro Pandemia de coronavirus ține in continuare stadioanele inchise. Fanii lui Dinamo au gasit o soluție inedita…

- Brigada de Jandarmi de la Brașov i-a organizat șefului, cu ocazia ieșirii la pensie, o petrecere chiar in curtea unitații, fara sa țina cont de regulile pandemiei, pentru care ei aplica amenzi oamenilor pe strada. In imaginile aparute in spatiul public, filmate in fata sediului Gruparii Mobile de Jandarmi…

- Legendarul fotbalist Pele, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinat, marti, impotriva virsului Sars-Cov-2, informeaza AFP, potrivit news.ro Cu acest prilej, el si-a indemnat compatriotii sa respecte in continuare regulile puse in aplicare din cauza pandemiei de coronavirus. “Astazi este o zi de neuitat,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…

- Pandemia exacerbeaza traficul de persoane. 40 de migranți au fost descoperiți ascunși printre marfurile unor TIR-uri care urmau sa ajunga in Vestul Europei, prin Romania. Automarfarele erau conduse de șoferi romani și bulgari, a caror implicare in rețele internaționale de trafic de migranți a fost documentata…