- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, o critica pe Gabriela Firea pentru refuzul de a participa la o dezbatere inainte de alegerile locale, el sustinand ca primarul in functie a prezentat in fata alegatorilor "tot felul de lucruri inventate care pot fi contracarate”.

- Luni, in plin scandal legat de Nicușor Dan și imaginile aparute dupa intalnirea sa cu omul de afaceri Catalin Grigore, președintele USR, Dan Barna, a mers in Voluntari, la primarul Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

- In debutul campaniei electorale, candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, ii lanseaza Gabrielei Firea invitația de a fi organizate 3 dezbateri electorale, in ultima saptamana de campanie.Citește și: Un TSUNAMI de concedieri lovește Romania: Inca 500.000 de romani vor ramane…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Gabriela Firea a fost aleasa prim-vicepreședinte la Congresul PSD, care a avut loc astazi, iar Nicusor Dan nu a pierdut ocazia sa lansese un nou val de acuzații grave la adresa ei. Candidatul sustinut de Alianta USR PLUS si PNL pentru candidatura la Primaria Capitalei a atras atenția ca rivala sa nu…

- Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.Citește și:Traian Basescu intra tare in batalia…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat de ințeles la Digi 24 ca va candida la Primaria Capitalei subliniind ca-și va apara corect șansele. 'Eu nu am cicatrici in spate, ci doar in fața, pentru ca am intrat in toate bataliile cu pieptul inainte', a subliniat Basescu, precizand ca excluderea…