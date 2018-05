Acuzatiile privesc o divizie din cadrul companiei, care a angajat consultanti pentru scopuri "necorespunzatoare" si a ascuns plati catre agentii de vanzari din China si din alte parti ale Asiei.



Platile au fost efectuate de catre filiala din SUA, Panasonic Avionics Corp, intre 2007 si 2016, au precizat anchetatorii.



Intr-unul dintre cazuri, Panasonic a angajat un oficial strain drept consultant, in acelasi timp in care dealerul negocia un contract intre Panasonic si o companie aeriana detinuta de guvern in Orientul Mijlociu, iar, conform anchetei, persoana a fost platita cu…