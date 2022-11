Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se confrunta cu o pana majora de curent, au anunțat miercuri autoritațile de la Chișinau, invocand drept cauza bombardamentele ruse asupra sistemului energetic ucrainean, transmite Ziarul de Garda.„Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima…

- O noua pana de curent masiva a lovit miercuri, 23 noiembrie, Republica Moldova. Potrivit Telegramului moldovenesc, curentul a disparut in mai multe raioane ale țarii, transmite Știri.md. De menționat ca și in Capitala a disparut lumina catre orele 14:30. ”Dragi cetațeni, azi avem repetarea situație…

- O noua pana de curent masiva a lovit miercuri, 23 noiembrie, Republica Moldova. Potrivit Telegramului moldovenesc, curentul a disparut in mai multe raioane ale țarii, transmite Știri.md. De menționat ca și in Capitala a disparut lumina catre orele 14:30. ”Dragi cetațeni, azi avem repetarea situație…

- Gazul despre care compania rusa de stat Gazprom afirma ca este retinut in Ucraina face parte din rezervele Republicii Moldova si tara va plati pentru el, a declarat, miercuri, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, informeaza Reuters. ”Gazprom acuza Ucraina si Moldova de lucruri care nu se intampla.…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Mai multe localitati de pe ambele maluri ale Nistrului si numerosi consumatori din Chisinau, capitala Republicii Moldova, au ramas marti fara energie electrica, in urma bombardamentelor ruse intreprinse asupra infrastructurii critice din Ucraina, informeaza Agerpres, citand Radio Chisinau si Deschide.md…

- Pana masiva de curent in mai multe raioane din Republica Moldova și in Chișinau Moldovenii se confrunta cu o uriașa pana de curent, inregistrata parțial in Chișinau, in Balți, al doilea oraș ca marime din Republica Moldova, și in 10 raioane. Din primele informații prezentate de presa din Moldova, au…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 105 au fost ranite in atacurile masive de luni ale Rusiei in Ucraina, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre autoritiatile ucrainene, relateaza AFP. Peste 300 de localitati nu aveau in continuare energeie electrica, in intreaga tara, in urma acestor…