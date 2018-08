Stiri pe aceeasi tema

- 16,8% din populatia fertila studiata s-a aflat sau se afla intr-o situatie de infertilitate, arata primul studiu de analiza a problemelor de infertilitate dat publicitatii recent de Asociatia pentru Reproducere Umana din Romania și preluat de Agerpres. „Procentul creste semnificativ daca ne raportam…

- Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, a marturisit ca a dus-o destul de greu pe vremea cand nu era celebru. Astazi, Fuego este unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, care se bucura de mare succes la public. Are tot ce și-ar putea dori, insa situația nu a stat dintotdeauna așa. Inainte…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana vineri, a ajuns la 13.563, fiind inregistrate 55 de decese din cauza acestei boli, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Cel de-al…

- Medicul Ioan Munteanu, cel care a realizat prima fertilizare in vitro in Romania, in anul 1995, si care in anul 2001 asista la nasterea primului copil prin fertilizare in vitro la o mama de 50 de ani, a decedat la varsta de 80 de ani. In 1996, Ioan Munteanu a asistat la nașterea primului copiil conceput…