- Razvan Nicolescu, expert in energie, fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie (ACER), estimeaza ca stocarea energiei electrice in baterii va crește foarte mult in urmatorii ani. "Companiile de energie vor plati consumatorilor casnici taxe pentru utilizarea acestor baterii la reglarea…

- Diferența fața de anul trecut este ca acum trecerea are loc in noaptea de 28 spre 29 octombrie, in vreme ce anul trecut s-a produs in noapte de 29 octombrie spre 30 octombrie. Schimbarea orei este fenomenul care are un impact semnificativ asupra oamenilor, iar mulți sufera in primele zile de simptome…

- Noua abordare mai dura a Uniunii Europene fața de China este influențata de preocuparile francezilor, care considera ca practicile comerciale ale Beijingului au inceput sa reprezinte o amenințare critica pentru industriile de baza. Guvernul de la Paris și-a asumat un rol cheie in conducerea acestei…

- Romania este pregatita sa achiziționeze un nou sistem de razboi electronic, care garanteaza detecția, identificarea, localizarea și neutralizarea dronelor de diferite dimensiuni. Armata romana a lansat o licitație limitata pentru un sistem de lupta impotriva obiectelor zburatoare neidentificate. Oferta…

- O investigație recenta realizata de jurnalistul Adelin Petrișor pentru TVR a dezvaluit un nou eșec al companiilor de stat din Romania, de data aceasta implicand Fabrica de Avioane Craiova. Conform investigației, Fabrica de Avioane Craiova nu a livrat niciun aparat IAR 99 Armatei Romane, la trei ani…

- "Ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, susține ca guvernul de la Viena se opune extinderii spațiului Schengen pentru ca nu funcționeaza. Tot acest ministru mincinos uita sa spuna ca exact in ședința in care a refuzat accesul Romaniei in spațiul Schengen, a votat pentru intrarea Croației in…

- Incendiile puternice de vegetație care au avut loc in ultima vreme in Grecia și Franța au scos in evidența o realitate mai puțin cunoscuta privindu-i pe cei care intervin la stingerea acestora. „Reducerea numarului de pompieri in mijlocul unei crize climatice este o rețeta pentru dezastru” Publicația…

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…