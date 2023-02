Stiri pe aceeasi tema

- In primele zile ale lunii februarie a.c., Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Nationala a Romaniei suma de 531 milioane de euro. Suma reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana a cheltuielilor realizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- In primele zile ale lunii februarie a.c., Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de Petre Daea, a incasat in contul deschis in Banca Naționala a Romaniei suma de 531 milioane de euro. Suma reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana a cheltuielilor realizate de Agenția de Plați și…

- COMUNICAT DE PRESA In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2022, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput procesul de…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei peste un miliard de euro din sumele cheltuite pentru platile in avans acordate fermierilor in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2022, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Iata primii bani care au intrat in bugetul tarii de la…

- ”In data de 5 ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Nationala a Romaniei suma de 1.033.896.609,11 euro”, anunta ministerul. Suma reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana a cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei peste un miliard de euro din sumele cheltuite pentru platile in avans acordate fermierilor in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2022, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."Iata primii bani care au intrat in bugetul tarii de la…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul III 2022, in valoare de 248,7 milioane de lei, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza Agerpres.…

- Ministerul Agriculturii efectueaza, prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2022 (trimestrul III/2022). Valoarea sumei se ridica la 248,7 milioane lei, bani care vor…