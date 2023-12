Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Nord au reținut in flagrant doi conaționali, suspectați de implicare in operațiuni ilegale cu alcool. Activitatea frauduloasa a acestora, cit și a altor complici, a fost documentata pe parcursul a patru luni. Cei doi cetațeni moldoveni, cu virste…

- Astfel, numarul muncitorilor straini care vor putea sa lucreze in țara noastra va ajunge la 140.000 anul viitor, arata sursa citata, potrivit Radio Romania Actualitați. Cei mai multi angajatori interesați de forța de munca din strainatate sunt din sectoarele retail, HORECA, servicii, constructii, transport…

- La nivelul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Vest in perioada 13.10-16.10.2023 s-a desfașurat o acțiune de control operativ la zece magazine aparținand lanțului de supermarketuri KAUFLAND, la nivelul intregii regiuni. Au fost aplicate urmatoarele sancțiuni: – doua avertismente…

- Asigurarea navigabilitatii pe Dunare si constructia unui nou pod peste fluviu, in zona Ruse-Giurgiu, sunt temele de infrastructura discutate, luni, la intalnirea trilaterala Romania-Bulgaria-Grecia, desfasurata la Varna, potrivit news.ro.”Pentru partea romana obiectivul prioritar l-a reprezentat…

- Rusia a atacat cu drone regiunea Odesa in noaptea de 5 spre 6 octombrie și a fost lovit din nou terminalul de bacuri de la Orlivka, activitatea fiind suspendata. Exploziile au fost filmate de la Isaccea, peste Dunare de portul ucrainean.Portalul de știri Focus, scrie ca in noaptea de 6 octombrie, Forțele…

- Accident violent in nordul țarii. Un barbat de 35 de ani, care conducea un camion cu o semiremorca incarcata cu 25 tone de carbune, a pierdut controlul asupra volanului și s-a tamponat intr-un obstacol, parapet de protecție a drumului, dupa care s-a inversat. Accidentul a avut loc astazi, pe traseul…

- Masa de aer cald din nordul Africii peste Romania. Cat de mult vor crește temperaturile și unde este posibil sa ploua In urmatoarele zile, vremea se va incalzi neobișnuit de mult pentru mijloc de toamna. Meteorologii anunța ca țara noastra intra sub influența unui val de aer cald, ce provine din nordul…

- Zeci de șoferi din nordul țarii au fost amendați in aceasta dimineața pentru transportarea copiilor in lipsa scaunului special. Mai mult, unii parinți nu vad o problema in faptul ca fumeaza in mașina in prezența minorilor. Operațiunea a inceput o data cu noul an școlar și vine sa responsabilizeze șoferii…