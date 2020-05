Stiri pe aceeasi tema

- Giovanni Becali le transmite romanilor sa-i urmeze exemplul, pentru a se proteja atat pe ei, cat și pe cei dragi lor. "Toata lumea se relaxeaza in perioada asta. Sunt in casa, in curte. Mai un telefon, mai discuții. Dar discuții reținute. N-am mai ieșit de 5 saptamani. Și o sa mai stau 15…

- Medicul formatiei Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis dupa ce-a fost depistat pozitiv cu coronavirus.El ar fi lasat si o scrisoare in care isi explica gestul socant, insa continutul nu a fost publicat."Transmis condoleante parintilor, sotiei sale si familie. E o victima colaterala a Covid-19 pentru…

- Cristian Minchola Sanchez, fotbalist la Atletico Madrid, in varsta de doar 14 ani, a murit. Cauza mortii nu a fost facuta publica de catre clubul madrilen. Christian Minchola Sanchez, junior in cadrul...

- De cand s-a decratat stare de urgența, in așteptarea unor vremuri mai bune, aproape toata lumea sta acasa și incearca sa-și ocupe timpul cu diverse acțiuni. Raluca Badulescu s-a conformat masurilor luate de autoritați și ne-a marturisit ca transformat acesta pauza intr-un lucru benefic. Și-a facut curațenie…

- Anamaria Prodan adora sa primeasca daruri scumpe, dar sa si ofere. I-a dat cadou lui Reghe Jr. o mașina superba care a costat nu mai puțin de 50.000 de euro. Citeste si: Anamaria Prodan, GLUME OBSCENE despre CORONAVIRUS. Socant: ce a putut sa posteze! VIDEO Luca are o relație foarte…

- Dan Dungaciu, Cristian Diaconescu, Ion M Ionita, Stefan Ciochinaru, Rares Bogdan, Dan Bucura vor intra in direct pe Skype sau telefon cu cele mai importante și actualizate informații despre evoluția globala a Covid 19. Vor fi trei ore de emisie maraton! De maine, viața noastra așa cum o știam pana acum…

- În mod normal tradiționala ciorba ar trebui sa fie o mâncare extrem de sanatoasa și sa aduca multe beneficii organismului. Fara sa știm însa adaugam aproape de fiecare data un ingredient care nu este deloc natural și care, astfel, transforma mancarea într-una toxica pentru…