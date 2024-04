Stiri pe aceeasi tema

- Daca interacționezi cu copiii mici sau, pur și simplu, daca stai sa-i urmarești, cu siguranța vei spune ca sunt cele mai energice ființe din lume, ca au baterii inepuizabile și chef de cațarat, de jucat cu mingea, de dat pe tobogane și alergat, numai sa nu stea locului o clipa. Lucrurile se mai liniștesc…

- Astazi, de Dragobete , brasovenii sunt invitati la o noua editie ”Parte de carte”, unde au ocazia sa doneze sau sa faca schimb de carți in Hala Pietei Star . Pe 24 februarie, in hala Pieței Star, intre orele 11.00 și 15.00, sunteți așteptați sa donați și sa faceți schimb de carți , indiferent de varsta,…

- Mulți au criticat relația lor din cauza diferenței de varsta, dar Andreea Balan și Victor Cornea au o relație solida. Artista este alaturi de sportiv in turneele de tenis și par a fi de nedesparțit. S-a casatorit Andreea Balan cu Victor Cornea? Andreea Balan a precizat de mai multe ori ca este alaturi…

- Inca de mica a fost considerata cea mai frumoasa fetița din Romania. Era intruchiparea perfecțiunii, cu ochi albaștri, trasaturile unei papuși și buzele conturate. In prezent are 19 ani și este pasionata de regie și actorie. Cum arata astazi fiica lui Ingrid Vlasov Noelle Vlasov este fiica designerului…

- Teatrul Colibri Craiova aduce pe scena, in primul week-end din februarie, spectacolele „Sarea in bucate“ și „Cantareții din Bremen“. Maine, la ora 18.00, se va juca spectacolul „Sarea in bucate“ adaptare dupa Petre Ispirescu, scenariul si regia Valentin Dobrescu. Spectacolul pune in lumina valori ca…

- Otilia Bilionera s-a casatorit in urma cu cateva luni cu un barbat de origine turca și este in culmea fericirii. Acum au aparut zvonuri ca artista este insarcinata, iar ea a reacționat și a oferit raspunsul mult așteptat de catre fanii sai.In luna octombrie a anului trecut, Otilia Bilionera s-a casatorit…

- De Ziua Culturii Naționale, Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” Sfantu Gheorghe au organizat luni, 15 ianuarie a.c., o noua ediție a evenimetului cultural „Permanențe Eminesciene” in cadrul careia au fost prezentate o serie…

- Iulia Vantur și Salman Khan traiesc o adevarata poveste de dragoste. Cei doi sunt un cuplu de mai bine de 10 ani, cu fani din toate colțurile lumii. Multa lume nu știe ce diferența de varsta este intre cei doi, de fapt. Ce diferența de varsta este intre Iulia Vantur și Salman Khan Frumoasa romanca și…