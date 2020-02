Pamela Anderson: „Oamenii sunt cruzi…”

Stiri pe aceeasi tema

- Donna D’Errico a devenit cunoscuta in anii 1990, cand a jucat in serialul Baywatch, alaturi de Pamela Anderson. Acum, actrița a ajuns la varsta de 51 de ani, insa timpul nu pare sa fi trecut peste ea. Donna, care i-a dat viața personajului Donna Marco in celebrul serial de televiziune, arata mult mai…

- Partenerul de viața al Elenei Udrea a facut publica o imagine pe contul personal de Instagram, unde fetița a fost surprinsa intr-un cadru de iarna ca de poveste. In imaginea suprinsa se poate vedea cum Eva se bucura de zapada. Mulți dintre internauți au remarcat și ca fetița a crescut foarte mult,…

- Pamela Anderson, in varsta de 52 de ani, s-a desparțit de soțul ei, Jon Peters (74 ani), la doar 12 zile de cand s-au casatorit in secret. Actrița a confirmat desparțirea pentru CNN : „Am fost emoționata de caldura cu care a fost intampinata uniunea mea cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru susținerea…

- Pamela Anderson s-a maritat in secret la 52 de ani Pamela Anderson dovedeste ca viata bate filmul! Cu siguranta, din viata ei amoroasa s-ar putea inspira scenariul unui adevarat blockbuster! Daca vara trecuta posta mesaje sfasietoare pe Instagram dupa ce a aflat ca iubitul ei din acea vreme, fotbalistul…

- La 30 de ani de cand a devenit unul dintre cele mai cunoscute sex-simboluri ale lumii, Pamela Anderson a imbracat din nou costumul de salvamar care a consacrat-o. Cum arata acum diva din Baywatch?

- Kristi Reci, logodnica fiului premierului Albaniei, a murit in timpul cutremurului, alaturi de parintii si fratele ei. Gregor Rama, fiul sefului Executivului de la Tirana, Edil Rama, a publicat un mesaj pe contul sau de Instagram in care scrie ca "printre nenumaratele victime ale tragediei se numara…