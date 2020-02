Pamela Anderson este din nou liberă. S-a despărțit și de al cincilea soț Pamela Anderson a declarat pentru The Hollywood Reporter ca ea si sotul ei se despart. „Avem nevoie de un timp pentru a reevalua ce dorim de la viata si de la celalalt. Viata este o calatorie si iubirea este un proces”, a explicat Anderson.



„Cu acest adevar universal in minte, ne-am decis amandoi sa amanam legalizarea certificatului de casatorie si sa ne punem increderea in acest proces. Multumim pentru respectul acordat vietii private”, a mai spus actrita.



Anderson, in varsta de 52 de ani, și Peters, in varsta de 74 de ani, s-au casatorit in secret in Malibu, iar la ceremonie…

Sursa articol si foto: rtv.net

