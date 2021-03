Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au condamnat sambata deschiderea de catre Republica Ceha a unui birou diplomatic la Ierusalim, spunand ca este o incalcare a dreptului international, informeaza Reuters. Praga a deschis joi la Ierusalim o filiala a ambasadei sale din Israel, care se afla…

- (sursa foto: Pixabay) De la 1 martie, Republica Ceha a deschis la Ierusalim, capitala statului Israel, un birou al Ambasadei sale, localizata inca la Tel Aviv. Anuntul a fost facut public de ministrul ceh de Externe, Tomas Petricek, si a fost preluat de postul national de radio de la Praga. Deschiderea…

- Israelul a importat vaccinuri fabricate de Pfizer-BioNTech si Moderna si a administrat cel putin o doza de vaccin al Pfizer cel putin la 50% din populatia sa de 9 milioane de persoane. Duminica, Israelul a redeschis numeroase afaceri, intre care magazinele stradale si mallurile, cu toate ca unele facilitati…

- Confruntata cu perspectiva unei ''catastrofe totale in spitale'' din cauza cresterii puternice a cazurilor de COVID-19, Republica Ceha doreste sa inaspreasca masurile de lockdown, relateaza miercuri agentiile DPA si EFE.''Situatia este dramatica. In plus fata de mutatia britanica (a coronavirusului)…

- Cehia a anunțat ca va deschide la Ierusalim o sectie a ambasadei sale de la Tel Aviv, la data de 1 martie, a anuntat Ministerul de Externe de la Praga. Decizia este parte a efortului de construire a unui parteneriat strategic cu Israel.

- Guvernul Emiratelor Arabe Unite a aprobat, duminica, stabilirea unei ambasade in orasul Tel Aviv din Israel, in timp ce statul israelian a anuntat ca a deschis o ambasada la Abu Dhabi, transmite Reuters . Cele doua state au convenit in luna august a anului trecut sa isi normalizeze relatiile diplomatice,…

- Autoritatea Palestiniana urmeaza sa primeasca marti din Rusia primul lot de vaccin Sputnik V impotriva coronavirusului, a declarat agentiei Reuters un oficial israelian, sub rezerva anonimatului. Un delegat al Autoritatii urmeaza sa aduca in Cisiordania 5000 de doze de vaccin rusesc. Conform sursei…

