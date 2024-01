Stiri pe aceeasi tema

- In gradina zoologica Rafah, zeci de locuitori stramutați din Gaza sunt campați intre cuștile unde maimuțe, papagali și lei infometați urla dupa hrana, la 12 saptamani de ofensiva Israelului, transmite Reuters.

- Salvatorii din orașul Rafah, in sudul Gazei, au scos in viața o fetița prinsa sub daramaturi dupa un atac aerian lansat de armata israeliana in zona. In bombardamentele atribuite Israelului, copila și-a pierdut mama și sora, transmite BBC.Oamenii au sapat cu mainile goale pentru a ajunge la copila,…

- Palestinienii care locuiesc in cea mai mare tabara de refugiați din Gaza spun ca se lupta sa gaseasca apa potabila, dupa saptamani de bombardamente și asediu israelian. Abed Sabah, un locuitor din Gaza care traiește in tabara, spune ca unii oameni adauga clor in apa inainte de a o bea. El spune ca refugiații…

- Palestinienii din Gaza au pus sa se odihneasca sambata (16 decembrie) trupul și au luat parte la inmormantarea cameramanului Al Jazeera ucis, Samer Abu Daqqa, a doua zi dupa ce acesta a fost omorat in sudul Gazei, potrivit Reuters.Cameramanul Samer Abu Daqqa a fost ranit impreuna cu un coleg, Wael Al…

- Palestinienii prinși in cel mai mare spital din Gaza au sapat marți o groapa comuna pentru a-i ingropa pe cei care au murit și care nu pot fi scoși din perimetrul spitalului din cauza atacului terestru israelian. Oamenii de acolo spun ca nu exista niciun plan de evacuare a copiilor, in ciuda faptului…

- Avertismentul transmis marți, 31 octombrie, de purtatorul de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Christian Lindmeier, vine in contextul in care Fașia Gaza se confrunta cu supraaglomerarea, deplasarea in masa a populației și probleme ale infrastructurii, relateaza Reuters și Sky News.Reprezentantul…

- Pentru ca exista atat de multe cadavre, palestinienii din Gaza ingroapa mortii neidentificati in gropi comune, cu numere in loc de nume. Din acest motiv, unele familii din Fașia Gaza au inceput sa foloseasca bratari in speranta ca ii vor putea identifica pe cei dragi daca acestia vor fi ucisi, scrie…

- Un al doilea convoi de camioane cu ajutoare a intrat duminica in partea egipteana a punctului de trecere a frontierei Rafah, indreptandu-se spre Fasia Gaza, potrivit surselor de securitate si umanitare egiptene de la Rafah, citate de Reuters. Un total de aproximativ 17 camioane care transportau provizii…