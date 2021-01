Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial palestinian a facut apel miercuri la presedintele american Joe Biden sa adopte o cale dreapta spre rezolvarea cauzei palestiniene pe baza unor solutii internationale, potrivit Agerpres. Nabil Shaath, consilier al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, a declarat pentru agentia…

- Enrique Tarrio, liderul grupului de extrema dreapta american Proud Boys, a salutat asaltul de miercuri asupra Capitoliului din Washington si a avertizat ca exista posibilitatea ca actiuni similare sa aiba loc asupra altor cladiri publice din SUA, transmite EFE. Intr-o conversatie telefonica cu The Wall…

- Relatiile Chinei cu SUA au ajuns la o "noua rascruce" si s-ar putea intoarce pe calea cea buna dupa o perioada de "dificultate fara precedent", a declarat diplomatul de rang inalt Wang Yi intr-un interviu publicat sambata, relateaza Reuters. Relatiile intre cele mai mari doua economii din lume sunt…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a spus ca vrea sa pastreze intr-o prima faza, dupa ce isi va prelua functia, taxele vamale punitive impuse Chinei de Washington sub presedintia lui Donald Trump in cadrul unui razboi comercial, relateaza AFP. "Nu vreau sa intreprind nicio actiune imediat, iar acest…

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au estimat, duminica, intr-un comunicat ca noua administratie americana a lui Joe Biden va avea un "rol pozitiv" in crearea unui stat palestinian independent, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Comunicatul comun a fost publicat dupa o intalnire…

- Conducerea palestiniana este "optimista" in privinta sanselor unei resetari diplomatice cu SUA sub presedintele ales Joe Biden, a declarat joi ministrul de externe palestinian Riyad al-Malki, relateaza dpa. "Exista destule motive pentru noi sa reluam contactele cu noua administratie a SUA in momentul…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a felicitat duminica pe Joe Biden, anuntat drept castigator al alegerilor prezidentiale din SUA, precum si pe Kamala Harris, care ar urma sa devina prima femeie din istoria SUA aleasa vicepresedinte, informeaza dpa.Abbas si-a exprimat speranta ca alegerea…